台股反彈站回15500點 投信連3買 三大法人賣超19.76億元

台股今 (20) 日開低走高，隨著電子權值股止跌回穩，金融股強勢走揚，加上觀光百貨、車電等中小型股表現活蹦亂跳，助攻加權指數翻紅上漲 71.53 點，收在 15551.23 點，站回 5、10 日線。三大法人合計賣超 19.76 億元，外資持續倒貨。

觀察三大法人籌碼動向，外資繼上周五提款台股 116 億元後，今天持續賣超 23.54 億元；投信續挺台股，買超 9.66 億元，為連 3 買；自營商與外資同調，賣超 5.88 億元。三大法人合計賣超 19.76 億元。

權王台積電今天開低，一度跌至 511 元，隨著低接買盤進場，跌勢逐漸收斂，終場小跌收 517 元；聯電股價翻紅，並上漲 1%，站穩 50 元關卡；瑞昱、大立光、矽力 * - KY 等電子指標股均獲資金點火；不過，國巨賣壓偏重、跌逾 1%。

台股今天盤中出現六千金，創意一度衝上 1020 元，改寫歷史新高價，可惜尾盤沒能站穩千元大關、收 996 元；力旺、祥碩大漲逾半根停板，分別收在 1680 元、950 元；股王信驊下挫近 2%，收 2235 元，股后大立光漲逾 1%，收 2190 元緊追在後。

連鎖飯店餐飲業者雲品盤中一度攻上漲停，來到 102.5 元，寫掛牌以來的新天價，但漲勢隨之收斂，寒舍亮燈漲停，達 41.4 元，燦星旅、劍湖山及富驛 - KY 也噴漲停，此外，夏都、遠雄來、國賓、新天地、萬企、第一店等觀光股均表現強勢。

電商龍頭富邦媒今天獲得買盤追捧，強漲近 7%，站上 800 元大關，收 805 元，網家同步勁揚逾 7%，站上 70 元關卡，91APP * - KY 則開高走低，收跌 1.57%。