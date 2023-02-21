〈台股盤中〉電子疲軟指數震盪 航運、塑化挺身力守5日線

美股周一休市，台股今 (21) 日在電子族群表現疲弱下，開低走低失守 15500 點及 5 日線，不過，隨著台塑四寶、貨櫃三雄等傳產力挺，加權指數盤中翻紅，午盤前暫在平盤附近震盪，估量放大至 2300 億元。

電子權值走勢震盪，台積電、鴻海及聯發科均在平盤下方盪，台達電則力守紅盤，聯電、日月光投控同樣盤整。不過，高價股表現普遍亮眼，大立光漲逾 3%，亞德客 - KY 漲約半根、旭隼、AES-KY 以及旭隼也都有 2-3% 的漲幅。

IC 設計相關的個股也點火上攻，其中，創意大漲半根，盤中最高來到 1045 元，再度創高，挑戰站穩千元大關，采鈺及聯詠漲約 4%，矽力 *-KY 也漲 2%，均為較為強勢的電子指標。

在三大電子權值表現疲弱下，傳產族群挺身而出，台塑四寶中由台塑化發動攻勢，上漲逾 1.5%，帶動台塑及南亞同步走揚；貨櫃航運三雄表現也不俗，長榮及萬海均大漲 5%、陽明漲逾 3%，其餘傳產如中鋼、正新等也聯袂上攻。但航空雙雄華航及長榮航走弱，均跌 2%，儒鴻、豐泰也雙雙下跌。

金融股方面，玉山金公告每股擬配息 0.6 元，引發失望賣壓，盤中大跌逾半根，也拖累其餘如國泰金、開發金、兆豐金等盤中均下跌逾 1%，台新金、中信金、華南金、元大金等同步修正。