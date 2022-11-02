環宇-KY今年營運仍有壓 明年拚業內外回穩

環宇 - KY(4991-TW) 第三季本業受光電晶圓設備故障、一次性提列存貨跌價損失影響，加上業外又有轉投資虧損，虧損擴大，預期今年整體營運仍辛苦，展望明年，環宇認為，本業 RF(無線射頻) 需求穩健，KDG(自有品牌) 則會持續專注高毛利重要客戶，並預期轉投資事業將逐步漸入佳境，對營運帶來有正面貢獻。

環宇表示，第三季毛利率衰退，除提列存貨跌價損失影響，也與毛利較高的光電產品代工、KGD 比重下滑有關，其中，KGD 市場價格競爭依舊激烈，未來將主攻高毛利重要客戶，而 RF(無線射頻) 需求展望則相對樂觀，若從產品別來看，氮化鎵 (GaN)、濾波器 (BAW filter) 需求強勁，認為明年毛利率可望回升。

轉投資方面，環宇說，今年策略投資事業還在成長階段，預期明年才會逐漸有貢獻，2024 年整體營運仍正向，並強調，未來一年將是關鍵一年，希望轉投資事業在產能開出下能爭取更多客戶，其中，承芯半導體二期產能預計年底開出，至於晶成半導體則認為應由主要持股的富采 (3714-TW) 說明。

環宇第三季毛利率受提列跌價損失影響，下滑至 22.96%，季減 4.74 個百分點、年減 8.66 個百分點，本業虧損擴大，加上業外轉投資虧損，單季虧損 2.24 億元，每股虧損 2.03 元，累計前三季虧損 5.47 億元，每股虧損 4.97 元。

業外方面，環宇說明，第三季業外認列損失 1.9 億元，最大項仍是轉投資虧損，依投資比例認列晶成半導體損失約 1.23 億元、常州承芯損失 5300 萬元，上海宙鎵則因達營收規模，第三季認列約 380 萬元利益，不過前三季各轉投資事業仍虧損，分別認列 3.27 億元、1.25 億元、380 萬元損失。

持股方面，環宇目前持有晶成半導體、常州承芯、上海宙鎵各約 46.4%、21.87%、48%。