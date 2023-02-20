〈尖點法說〉股利案出爐 每股配發2元現金 殖率達6.81%

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (20) 日召開法說會並公布去年股利配發案，尖點去年財報每股純益 2.34 元，董事會通過擬配發現金 2 元，碎不及上一年配發的 2.3 元，以今天尖點的收盤價 29.35 元計算，現金殖利率仍高達 6.81%。

同時，尖點科技董事會並通過 2023 年的資本支出預算爲 4.2 億元，較 2022 年的實際資本支出數 6.38 億元減少 34.17%，主要是尖點科技去年投資鑽針的產能擴充由每月產能由 2200 萬支增加到 2800 萬支費用較高，而 2023 年規劃的資本支出預算爲 4.2 億元，除 1 億元餘元的鑽針設尾款外，其餘則爲經常性的設備維護資本支出。

在台商 PCB 產業競相赴東南亞國家投資設置新產能同時，尖點是否跟進仍有待進一步敲定，尖點主管指出，尖點今年的 4.2 億元資本支出預算中，尚不含海外新投資的預算。

尖點科技去年投資鑽針的產能擴充由每月產能由 2200 萬支增加到 2800 萬支的建置案已經完成，同時，在去年增加在中國兩處代鑽孔的服務據點，效益尚待發揮，尖點今年沒有再擴充鑽針產能的計畫。

尖點科技 2022 年全年營收 35.1 億元，毛利率 30.7%，爲三年來新低，年減 2.4 個百分點，全年稅後純益爲 3.32 億元，年減 25.7%，每股純益 2.34 元。