〈焦點股〉汽車零組件迎春燕 2檔智慧車燈概念股噴漲停

汽車缺料問題緩解，加上中國解封助攻車市穩健回溫，相關零組件族群今 (20) 日獲得買盤青睞，其中，近年積極搶攻 LED 智慧車燈商機的聯嘉 (6288-TW) 及弘凱 (5244-TW) 連袂攻上漲停板，麗清 (3346-TW) 也大漲逾 5%，帝寶、英利 - KY、敬鵬、毅嘉等車電概念股均表現不俗。

聯嘉今天股價直奔漲停，達 27.95 元，創近 1 年來新高，盤中近 3000 張委買高掛；弘凱同步登上漲停，達 30.45 元，距離年線只差一步，為近 8 個月來的高點。

LED 車燈模組廠麗清放量大漲逾半根停板，站上 40 元大關，為 5 個月來新高；車燈三雄同步走揚，帝寶 (6605-TW) 盤中漲逾 2%，堤維西 (1522-TW)、大億 (1521-TW) 均在盤上表現。

此外，英利 - KY、百達 - KY、敬鵬、毅嘉、界霖、健和興、貿聯 - KY 等相關汽車零組件族群，今天都成為買盤焦點。

聯嘉無畏春節工作天數減少影響，1 月營收衝上 3.47 億元，月增 57.6%、年減 7.9%，展望今年，公司認為，今年將有 4-5 款新車訂單可望開始量產，加上密西根廠產能逐步拉升，兩動能帶動下，目標今年營收增加 3 成、獲利同步成長。

麗清 1 月營收 5.02 億元，月減 33.2%、年減 10.7%，主要受到中國解封後確診數飆升影響出貨表現，此狀況延續到 2 月，不過，就目前訂單來看，3 月營收可望跳升，展望今年，在中國推動新能源車下，LED 車燈需求持續看好，加上觀音廠擴產，麗清積極打入新品牌，今年營運成長正向看待。