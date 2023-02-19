鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至23.61元，預估目標價為233元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由23.28元上修至23.61元，其中最高估值29.33元，最低估值18.95元，預估目標價為233元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 29.33 30.59
最低值 18.95 23.82
平均值 23.48 26.46
中位數 23.61 26.06

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 538,650,000 567,591,000
最低值 440,473,806.45 433,401,348.36
平均值 483,271,965.18 495,916,518.32
中位數 466,569,367.81 489,324,841.38

歷史獲利表現

項目 2021年 2019年 2018年 2017年
EPS 59.98 16.34 5.7 20.93
營業收入
(單位：新台幣千元)		 535,238,735 351,330,493 354,187,665 433,966,791

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2357/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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