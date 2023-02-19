鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估下修至5.55元，預估目標價為55元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華通(2313-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.76元下修至5.55元，其中最高估值7.04元，最低估值5.37元，預估目標價為55元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|7.04
|6.14
|最低值
|5.37
|5.89
|平均值
|5.94
|6.02
|中位數
|5.55
|6.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|82,254,000
|80,881,000
|最低值
|74,383,000
|80,185,000
|平均值
|77,882,750
|80,533,000
|中位數
|77,447,000
|80,533,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|4.31
|3.91
|3.21
|2.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|63,053,656
|60,516,929
|56,174,889
|50,828,101
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2313/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。