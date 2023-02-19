鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估下修至14.67元，預估目標價為175.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.81元下修至14.67元，其中最高估值16.15元，最低估值13元，預估目標價為175.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|16.15
|14.7
|最低值
|13
|14.65
|平均值
|14.67
|14.68
|中位數
|14.67
|14.68
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|15,490,000
|16,589,000
|最低值
|14,292,455.42
|15,013,639.8
|平均值
|14,971,493.63
|15,801,319.9
|中位數
|15,190,000
|15,801,319.9
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|13.12
|12.88
|11.71
|2.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,257,907
|12,214,199
|10,247,561
|7,654,265
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3324/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。