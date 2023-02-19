中國解封助攻復甦 法人點名四產業打頭陣挹注經濟成長

中國鬆綁防疫措施、跟進解封讓經濟復甦露出曙光，法人點名，這波復甦之路將由零售、餐飲、旅遊及電子商務等四大產業打頭陣，拉抬今 (2023) 年經濟成長力道。

歷經過去三年的疫情煎熬，隨著官方宣布鬆綁防疫措施、並在今年 1 月重新開放邊境後，推升陸股重拾多頭動能反彈回升。

景順中國基金經理人 Mike Shiao 表示，在早於預期且快速的重新開放下，中國復甦進度比預期來得更早，以境內交通狀況航班量為例，已返回新冠疫情前水準約 9 成。

此外，中國農曆春節期間適逢疫情鬆綁，也看到消費力大爆發，以農曆春節假期前三天記錄來看，電影票房收入達 67 億人民幣，創史上第二高紀錄外，飯店預定也較去年年增 56%、旅遊景點相關預訂則年增 79%。

Mike Shiao 表示，過去受封鎖限制，使得中國家庭過去三年積累更多的超額儲蓄，預估達 6.55 兆人民幣，約佔名目 GDP 的 5.4%2，預估在壓抑支出的釋放初期，可望帶動今年消費強勁復甦。

摩根史丹利 (Morgan Stanley) 也看好中國全面解封、經濟重啟後的表現，在 1 月 10 日調高了中國 2023 年 GDP 從之前的 5.4% 到 5.7%

先機中國基金投資組合經理車強表示，去年造成港、陸股重挫的新冠疫情已漸行漸遠，今年以來，國際資金的流入，持續推動股市價格的回升，同時，政策的支持將有助於某些行業的復甦，其中，網路業和房地產業顯然是最大贏家。

但車強也提醒，雖然中國股市前景樂觀，但仍有潛在風險，首先是全球性的通膨風險，隨著美國通膨已經見頂，市場對美國利率的遠期預期也有所緩和，在此前提下人民幣可能走強，進而抑制輸入型通膨。

其次，一旦變種病毒的出現或大規模爆發，可能會再度引發封鎖，儘管大規模封鎖已成為過去式，但不能排除可能出現的局部範圍的封鎖，即使市場投資情緒已有重大轉變，但實體經濟的回溫仍需要時間證明。

法國巴黎銀行財富管理指出，中國鬆綁清零政策與對房地產的利多政策，帶動國內消費提升，考量銀行存款利率下滑，當市場表現好轉之際，預計中國家庭會將疫情期間累計的超額儲蓄轉而投入股市。

另外，原油市場受經濟衰退擔憂與中國需求疲軟的影響，法國巴黎銀行財富管理認為布蘭特原油在未來幾個月內的交易價格將落在每桶 90 至 105 美元區間。預計中國重新開放經濟後將帶動石油需求成長。