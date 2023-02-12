防疫鬆綁旅遊商機旺 銀行祭萬元回饋金爭取卡友青睞

防疫政策鬆綁帶動報復性旅遊潮，銀行信用卡優惠也陸續出爐，瞄準飯店、機票及海外消費祭出回饋方案，部分銀行更大手筆祭出萬元回饋金，爭取卡友青睞，搶食沉寂已久的旅遊商機。

一銀提供鈦金商旅與雙幣卡卡友，每筆外幣消費可享 3.2% 現金回饋，且回饋沒有天花板上限；即日起到 6 月 30 日止，單月外幣消費折合新台幣 50 萬元並完成登錄再加贈 6000 元刷卡金，合計回饋金最高可達 2 萬 2000 元。

另外，刷卡買機票或支付團體旅遊費用，還可享有 3000 萬元搭乘公共運輸工具期間旅行平安保險、30 天 1000 萬元海外全程旅行平安保險。

滙豐銀行瞄準 228 連假，即日起到 2 月 28 日，包括旅人無限卡、旅人御璽卡和旅人輕旅卡訂房折扣，透過 Agoda X 滙豐旅人卡專屬網頁預訂並全額支付房費，最高可享 84 折訂房折扣。

滙豐銀行表示，3 月 31 日前，持旅人無限卡、旅人御璽卡或旅人輕旅卡在全球航空公司官網購買機票，除原卡片之國內、外旅遊積分回饋外，正卡登錄筆筆再享限量加碼 5 元 1 哩，每人上限 5000 哩。

滙豐銀行表示，新卡友在核卡後 30 天內，刷卡消費滿新台幣 30 萬元，限量登錄享加碼首刷禮免費機票兌換券，但要注意的是，必須在指定旅行社兌換日本或韓國經濟艙單點來回免費機票。

另外，持旅人卡支付全額機票費用，如果因染疫或其他不可抗力之行程取消、縮減、延期或錯過轉機，經保險公司認定，還可享保障理賠金額最高新台幣 3 萬 1000 元。