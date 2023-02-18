前財長牽線！亞銀睽違10年三度來台徵才 瞄準智慧科技、再生能源新趨勢

在前財長蘇建榮牽線下，亞洲開發銀行睽違 10 年，今 (2023) 年將第三度來台招募新血，招募領域不限於財金及經濟等傳統領域，也涵蓋數位科技、智慧運輸、再生能源等新興趨勢領域。

過去亞銀來台徵才都由中央銀行協助辦理，此次是在前財政部長蘇建榮積極牽線下，促成亞銀派遣人力資源團隊來台舉辦人才招募活動，盼能藉此協助我相關領域人才及學子，提升參與國際事務能力與國際接軌。

財政部表示，亞銀徵才招募說明會 3 月 7 日將在台灣大學初登場，8 日將在財政部財訓所辦理資深專家說明會，9 日再南下前進中山大學舉行說明會，由亞銀人力資源專家向我青年學子分享亞銀的業務內容、實習計畫及青年專家計畫等資訊。

根據亞銀規劃，本次人才招募領域不限於財金或經濟，還包括數位科技、智慧運輸、都市規劃、水資源、再生能源、大眾傳播、公共政策等。

亞銀為多邊開發金融機構，成立於 1966 年，總部設於菲律賓馬尼拉，目前有 68 個會員國，並在全球共設有 31 個辦公室，超過 3000 名員工，該行聚焦於執行推動促進經濟發展各項專案，致力於促進亞洲及太平洋地區減貧及增進區域內人民福祉。

財政部表示，我曾分別在 2009 年、2013 年邀請亞銀來台辦理徵才說明暨面試活動，本次的人才說明會是首度前進校園，也是首次到高雄舉辦校園說明會，參加者可利用每場說明會互動交流時間，與亞銀人力資源團隊洽談及討論，有助進一步掌握亞銀工作內容相關資訊，作為未來職涯發展參考方向。