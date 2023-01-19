〈電信合併案〉台灣大董事提三疑慮 合併附款負擔沈重

國家通訊傳播委員會 (NCC) 昨 (18) 日決議附附款通過台灣大與台灣之星合併案，不過台灣大 (3045-TW) 董事提出三項疑慮，並強調附款負擔沈重，此案預計農曆年後召開正式董事會做出決議。

台灣大表示，全體董事成員今天充份交換意見後，除其他附附款造成沈重負擔外，一致認為頻譜附款於法無據、窒礙難行、有損雙方用戶及股東權益。

台灣大董事對頻譜附款有三項疑慮，全文如下：

第 1、 要求「新台灣大」無償自主繳回重金標得之頻譜，卻對同樣在 3GHz 以下超頻之中華電信，以及遠傳電信雖同意繳回部份後仍超標之頻譜准予保留，法源依據何在？

第 2、 若依主管機關要求繳回頻譜，則在巿場三大業者新競爭態勢下，又受限於 1/3 限制，頻譜亦將無法再釋出，無疑是國家珍稀頻譜的一大浪費！更遑論，處分中提及，若不自主無償繳回，明年 6 月 30 日前應改以交換或移轉方式處理超頻之 10MHz，但頻譜交換與否，也需視競業之意願，因此限期改正能否如期完成，實不可控於我方。

第 3、 被迫繳回頻譜之「新台灣大」在缺少原台灣之星 10MHz 的頻譜後，再擠進台灣之星 280 萬用戶，亦將使得原台灣大 700 多萬用戶權益受到影響。

台灣大指出，全體董事一致認為，頻譜附款有悖行政程序法，此等影響股東及用戶權益之重大事宜，台灣大將於農曆年後召開正式董事會做出決議。