大股東Naspers拋售99.3萬股騰訊股份 套現近3.2億港元

根據港交所（HKEX）周五（16 日）披露文件，騰訊大股東 Naspers 於周二（13 日）出售 99.3 萬股騰訊股份，平均價格為每股 320.03 港元，套現約 3.18 億港元，持股比例從 27% 減至 26.99%。

Naspers 是一家跨國上市傳媒巨擘，創立於 1915 年。2001 年，Naspers 控股公司 Prosus 的子公司 MIH 以 3,200 萬美元價格，購買騰訊 46.5% 的股權並成為其最大股東。

根據媒體報導，Naspers 投資騰訊至今 20 年內，已從騰訊身上賺超過 7,000 多倍的收益。作為騰訊主要股東，Prosus 及 Naspers 曾在 2018 和 2021 年進行過兩次減持，獲得巨大回報。

為了籌集資金回購自身股票以挽救股價，Naspers 集團在今年 6 月打破「三年不減持騰訊」的承諾，預估每天出售的騰訊股份平均不會超過公司股份之每日平均成交量約 3%-5%。

Naspers 在 9 月公告出售 111.5 萬股騰訊普通股，持股比例降至 27.99%，另外在今年 6 月 27 日，Naspers 出售從騰訊分紅所得的近 1.32 億京東 (JD-US) 股份，套現近 40 億美元。該公司本周還表示，考慮在收到已特別股息配發的美團股份後進行出售，可能套現逾 46 億美元。

在 9 月 9 日至 10 月 28 日的一個多月內，南非 Naspers 集團曾暫停減持騰訊股票，期間騰訊股價仍跌逾 30%，創 2017 年初以來新低。根據媒體報導，截至 11 月 23 日，Naspers 持有騰訊控股 26.14 億股，約占騰訊總股本的 27.3%。

值得一提的是，騰訊方面則源源不斷回購股票，今年以來已回購 94 次，總量超過 8,000 萬股，總金額超過 300 億港元。

騰訊 (0700-HK) 周五港股下跌 0.2%，收每股 316.80 港元。該股今年以來已下跌 27.67%，較 10 月低點凡反彈逾 50%。