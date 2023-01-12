4,635.3億美元！騰訊重返全球市值前十大公司俱樂部

騰訊重返全球市值前十大公司俱樂部。(圖: AFP)
騰訊重返全球市值前十大公司俱樂部。(圖: AFP)

最新數據顯示，騰訊控股 (00700-HK) 市值達到 4,635.3 億美元，重回全球上市公司市值排行榜前十名，位居第八。

全球上市公司市值排行網 CompaniesMarketCap 的數據顯示，騰訊控股市值達到 4,635.3 億美元，重新挺進全球上市公司市值排行榜前十名，目前位居第八名，也是唯一一家擠進全球前十名的中企。

全球市值王是蘋果 (AAPL-US) ，總市值為 2.123 兆美元，第二、三名分別是 Saudi Aramco 與微軟。台積電 (2330-TW) 是第 12 名。

最新財報數據顯示，騰訊去年第 3 季營收為人民幣 1,400.93 億元，雖較一年前減少 2%，但降幅縮小。淨利潤為 322.54 億元，增長 2%，在連續四個季度下滑後，顯現回穩跡象。微信與 WeChat 每月活躍用戶人數為 13.09 億，成長 3.7%，QQ 移動終端每月活躍用戶數則為 5.74 億，增加 0.1%。

騰訊重返全球市值前十大公司俱樂部，也顯示中國鬆綁防疫政策，民企面臨的監管壓力減弱，提振投資人對中企的信心。

不過，騰訊市值仍較歷史高點低 50% 左右。騰訊市值的巔峰是在 2021 年 1 月，當時最高觸及 9,490 億美元，距離 1 兆美元市值俱樂部僅一步之遙。

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