聯想在台召開通路展望大會 轉型擴大服務布局

聯想 (Lenovo) 今 (2) 日在台灣舉辦 Lenovo TW Accelerate 通路展望大會，聯想台灣區總經理林祺斌指出，近年聯想持續以服務為導向進行轉型布局，從全球的角度來看，目前非個人電腦業務占比已達近 4 成，未來將透過商用、家用兩面向，強化夥伴生態系布局，也抵禦整體市場下行影響。

全球個人電腦市場上半年開始出現疲軟走勢，不過聯想營運結果仍較去年同期成長，主因即是近年擴大布局服務領域等非個人電腦事業貢獻；據聯想資料顯示，上半年個人電腦與非個人電腦事業占比約 63%、37%。

展望未來，林祺斌說，商用領域將持續以服務為導向轉型策略，重視研發與創新、建立夥伴生態系；家用領域上則會強化產品完整布局、結盟線上線下夥伴，並以服務至上跨入更多產品線市場，目前聯想產品線已涵蓋筆電、平板、伺服器、智慧型手機等。

聯想近年推出 3S 企業策略，專注智慧基礎架構、智慧物聯網、智慧產業解決方案等三面向發展，去年 4 月也成立方案服務業務集團 (SSG)、基礎設施方案業務集團 (ISG) 全力推動智慧解決方案，以台灣市場為例，目前也已與超過 20 個夥伴結盟，在 IT 服務市場站穩腳步。

面對全球數位轉型趨勢，擴大服務事業版圖，聯想也推出 TruScale 一切即服務 (XaaS) 解決方案，結合硬軟體及服務，並透過 Lenovo 360 通路架構，全方位提供支援，此外，聯想透露，目前已成功透過裝置即服務解決方案 (DaaS) 協助台灣大車隊、知名美食外送平台等完成數位轉型。

聯想中亞太區中小企業業務總經理李宗幸則說，目前看來包含韓國、新加坡、紐澳地區等市場表現都不錯，但關鍵還是在於企業導入意願，未來也會持續為台灣中小企業打造客製化服務組合。