證交所前進馬國招商 鎖定9產業秀我資本市場優勢

證交所海外招商馬不停蹄，今 (2023) 年首站瞄準馬來西亞拜訪台商，鎖定產業包括健康管理、生技醫療、機械、鋼鐵、家具、電子代工製造、人力資源管理、軟體服務及再生能源，展示我資本市場優勢。

證交所去 (2022) 年 12 月重啟海外招商實體活動，今年首站瞄準台商匯聚及深具發展潛力的馬來西亞市場，由證交所總經理簡立忠率隊拜訪當地台商及華商企業進行交流。

證交所與安侯建業聯合會計師事務所於 2 月 13 日至 17 日共同前往馬來西亞吉隆坡、檳城等地招商，於 2 月 13、16 日辦理二場「前進臺灣資本市場說明會」，吸引 50 家當地臺商及華商企業熱烈參與，並與百餘位企業代表進行交流。

證交所表示，本次招商交流的台商企業，所屬產業領域多元，包括健康管理、生技醫療、機械、鋼鐵、家具、電子代工製造、人力資源管理、軟體服務及再生能源等業者。

簡立忠表示，儘管有疫情影響外在經貿環境變化，但台商企業仍展現出高度經營韌性，透過資本市場直接金融的上市籌資功能，可協助企業充實營運資本、完備管理制度、招募及吸引優秀人才，進而提升企業價值，達成企業永續經營目標。

根據世界交易所聯合會 (WFE) 統計顯示，截至 2022 年底，台灣已上市公司整體市值約為新臺幣 44 兆元，排名全球第 17 大；2022 年台股總成交值為 59.6 兆元，換算每日成交量約 2400 億元，排名表現更是名列前茅，屬小而美的高流動性市場。

比起其他鄰近亞洲市場相較，台灣資本市場具備本益比合理、流動性佳、外資持股市值占比約 4 成、再籌資 (SPO) 多元暢通管道、上市成本合理可負擔，資訊透明公開等特色。

根據統計，目前在台掛牌之第一上市 (KY) 公司家數計有 76 家，產業聚落豐富多元，平均 IPO 籌資規模約 10 億元，更有高達 4 成 KY 公司進行 SPO 再融資，上市後籌資管道多元便捷。

另外，統計截至 2022 年 KY 股本益比約 15 倍、累積周轉率逾 227%，交易表現亮眼。現已有多家來自越南、泰國、馬來西亞等新南向國家企業在台上市掛牌。

