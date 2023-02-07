生醫股再添生力軍 證交所通過華安醫上市IPO申請案

生醫股將再添生力軍，證交所今 (7) 日通過華安醫學 (6657-TW) 股票 IPO 申請案，華安核心業務聚焦新藥開發、檢測分析服務及試劑銷售，主要以國內市場為主，比重高達 8 成以上。

根據證交所公布資料，華安從 2019 年以來至今仍處於虧損狀態，去 (2022) 年前三季稅前淨損 2.19 億元，去年前三季每股 (EPS) 虧損 3.30 元。

華安醫學成立於 2012 年 8 月 28 日，2018 年 8 月登錄興櫃，先前向證交所申請轉上市並於今天通過審議。根據證交所資料，華安申請上市資本額為新台幣 6.68 億元，董事長為邱壬乙，總經理由陳翰民擔任。

根據證交所公布資料，華安醫學近 4 年持續處於虧損狀態，2019 年稅前淨損 1.49 億元、每股虧損 2.85 元，2020 年稅前淨損 1.29 億元、每股虧損 2.19 元，2021 年稅前淨損 1.2 億元、每股虧損 2 元，去年前三季稅前淨損 2.19 億元、美股虧損 3.3 元。

在市場結構部分，華安主力以內銷市場為主，比重將近 85%，外銷市場占比約 15%；另外，全體董事持股比率約 16.05%，董事 6 席。

華安今天股價下跌 0.18%，終場收在 59.80 元。

另外，證交所明 (8) 日也將召開上市審議會，將審議台灣虎航 (6757-TW) 創新板股票申請上市案，屆時若通過審議也將替創新板增添生力軍。