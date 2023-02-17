盤中速報 - 雲品(2748)股價拉至漲停，漲停價93.5元，成交10,689張

雲品(2748-TW)17日11:10上漲8.5元，股價漲停報93.5元，委買4,019張，成交10,689張。

主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲7.15%。

雲品(2748-TW)近5日股價上漲7.46%，台灣加權指數下跌0.31%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+142 張
  • 外資買賣超：-756 張
  • 投信買賣超：+66 張
  • 自營商買賣超：+832 張
  • 融資增減：+42 張
  • 融券增減：-210 張

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