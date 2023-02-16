〈財報〉玩具需求急降 孩之寶全年獲利財測低於預期

孩之寶 (Hasbro Inc)(HAS-US) 周四 (16 日) 預測全年獲利低於華爾街預期，原因是由於價格上漲導致越來越多客戶削減玩具和遊戲支出，需求急劇下降。

高運費和供應鏈費用也削弱了該公司的獲利，這家生產變形金剛玩具和 NERF 玩具槍的公司已採取措施削減成本，像是裁員 15%。

玩具需求通常不受經濟不景氣影響，但在去年假期期間急劇下降，孩之寶的競爭對手美泰公司 (MAT-US) 本月稍早時也預測 2023 年獲利低於預期。

在去年庫存過剩之後，零售商削減訂單以嚴格控制庫存，壓縮了玩具製造商的收入。對於孩之寶來說，沃爾瑪 (WMT-US) 約占銷售額的 13%，而 Target (TGT-US) 在 2021 年約占銷售額的 8%。

CEO 考克斯 (Chris Cocks) 表示，孩之寶正面臨著「高挑戰性的非必需消費品環境」。

這家玩具製造商表示，2023 年退出的授權和品牌收入將減少近 3 億美元。 去年，它將迪士尼公主玩具的高獲利授權拱手讓給了美泰。

孩之寶表示，預計 2023 年調整後每股獲利在 4.45 美元至 4.55 美元之間，遠低於 Refinitiv 分析師平均預期的每股 4.88 美元。

以 Peppa Pig 和 My Little Pony 等品牌而聞名的孩之寶還預測其年收入將下降到低個位數百分比範圍內，而分析師預計將成長 2.5% 至 60 億美元。

該公司第 4 季營收為 16.8 億美元，符合分析師估計。該公司在 1 月下旬已公布初步業績。

孩之寶股價在周四盤前交易下跌 1.5% 至 57.50 美元。