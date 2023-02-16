彩晶董座連兩個月加碼自家股 1月再買7500張

面板業去年營運吹冷風，不過隨著報價緩步止跌、需求可望在今年第二季逐步回升下，近期躍居盤面焦點族群之一，而根據公開資訊觀測站資料顯示，中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 董事長兼總經理焦佑麒連兩個月大買自家股票，1 月再買進 7500 張，累計近兩個月斥資逾 1.6 億元。

公開資訊觀測站資料顯示，焦佑麒近兩個月累積加碼自家持股逾 1.5 萬張，其中，去年 12 月、今年 1 月分別加碼 7500 張持股，若依彩晶在去年 12 月、今年 1 月平均價格 11.14 元、11.48 元推算，其加碼金額落在 8355 萬元、8610 萬元，累計斥資逾 1.69 億元。

彩晶尚未公布去年第四季財報，不過去年受整體產業景氣下行影響，去年第三季本業轉虧，前三季營運也呈現虧損，稅後虧損 7.8 億元，每股虧損 0.27 元，而今年元月也因工作天數減少，單月營收下滑至 7.81 億元，月減 31.6%、年減 55%，為 2019 年以來單月新低。

展望未來，彩晶先前分析，面板顯示產業未來將有三大成長動能，包含車載、OLED 電視、公眾顯示器等，其中，彩晶已長期深耕車載市場，近年擴大布局全球市場，預期今年相關產品營收可望年增 30-50%，成為營運關鍵動能之一。

另一方面，隨著電視面板率先止跌回穩後，IT 面板跌價情形也可望告一段落，，市調機構集邦 (TrendForce) 就預期，2 月主流顯示器面板在需求持續疲弱下，估仍呈現小跌格局，不過跌幅持續收窄，筆電面板價格則可望與上月持平。