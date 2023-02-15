商業服務業系統節能專案3月開放申請 補助上限500萬元

經濟部今 (15) 日公告「經濟部商業服務業節能設備汰換補助要點」、「經濟部商業服務業系統節能專案補助要點」，並規畫在 3 月 1 日起開放網路申請，其中，系統節能專案將補助 1/3 金額，補助上限為 500 萬元。

經濟部說，本次補助方案適用對象為商業部門所有服務業業別，包含批發零售、住宿餐飲、商業服務業等，另外，醫事機構、托嬰中心、長照機構、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班、庇護工廠等事業類型也納入方案補助範圍。

經濟部指出，在節能設備汰換上，將補助包含空調設備、照明設備二項，而空調設備需汰換為 1 級能效產品，每冷房能力 (kW) 補助 2500 元，每台補助上限為 3.5 萬元，每家最高補助 20 萬元，照明設備則須汰換為節能標章 LED 燈具，每具補助 50%，並以 500 元為上限，每家最多補助 5 萬元。

經濟部提醒，業者購買節能設備的發票日期和回收日期都應介於 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日間，且統一發票要清楚載明所購買的冷氣、型號或檢附載有型號資訊的銷售明細單據。

系統節能專案補助對象則為契約用電容量 100 瓩以上服務業者，透過能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，其節能率須達 10% 以上，經濟部說，系統節能專案補助 1/3 金額，補助上限 500 萬元，同時為協助業者執行專案，經審查核准補助者，需與能源技術服務業者簽訂採購契約，確實完成改善前後基準線量測。

經濟部也在昨 (14) 日邀集中華民國能源技術服務商業同業公會 (ESCO 公會)、台灣能源技術服務產業發展協會 (ESCO 協會)、中華民國電器商業同業公會全國聯合會等公協會，辦理產業座談說明，而本次補助受理時間自 112 年 3 月 1 日至 12 月 31 日。