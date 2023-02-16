上班族接案抗高通膨 平均可拿近萬元額外收入

高通膨時代下只有薪水沒漲，據數字科技 (5287-TW) 旗下外包發案平台「Tasker 出任務」今 (16) 日公布的統計數據顯示，不少上班族選擇在正職工作外的時間接案，案件量以「翻譯寫作」、「程式開發」和「影像設計」成長最多，平均案件發包金額成長 11-20%，平均每月可為接案者帶來近萬元的額外收入。

Tasker 出任務平台統計，超過 5 成會員是擁有正職工作的上班族，而考慮接案主要是因正職薪水不足以抵付每月所需開銷，因此利用閒暇時間接案以增加收入，另有 3 成則因有轉職計畫，選擇透過接案來累積經驗和作品集。

此外，受到缺工影響，不少企業為控制人事成本，將內部短期專案或非例行性需求，以外包形式取代正職人力，隨著企業外包需求增加，也帶動案件數量和價格成長。

以 Tasker 出任務 2022 年數據為例，案件量以「翻譯寫作」、「程式開發」、「影像設計」成長最多，平均案件發包金額成長 11-20%，平均每月可為接案者帶來近萬元的額外收入。

Tasker 出任務平台資料也顯示，同時擁有 2 項以上技能的人才最受企業青睞，大多數企業傾向將案件外包給這類整合型人才，而站上接案人才仍以上班族為大宗，但也有許多待業人士或在學學生。

隨著外包產業熱度高， 5 成接案者表示，過去一年接案薪資有上漲趨勢，平均上漲幅度為 11-20%，又以「翻譯寫作」、「程式開發」、「影像設計」這三類上漲最為明顯。

其中，翻譯類人才時薪單價高，若從事文本翻譯、即時口譯等需要更高專注度與能力的接案工作，案主大多數都願意開高價聘請接案者，具有此類能力的上班族斜槓接案，一個月的接案金額大多數落在 15000-50000 元間，若是專職接案者可以更高。

而許多新創企業在草創階段，會因人力成本考量，將程式開發等工作外包，且不同語法的開發需由不同的專業人員來解決，因此，該類案件單價通常都會超過 10000 元。

另外，近年來由於社群平台興起，企業對於影像製作的需求日增，剛開始可能會選擇將攝影、剪輯等工作外包，若是上班族利用下班後時間接案，平均一個月可為自己加薪 5000-15000 元不等。