盤中速報 - 承啟(2425)股價大漲至36.9元，漲幅達7.74%

承啟(2425-TW)08日10:27股價上漲2.65元，報36.9元，漲幅7.74%，成交19,138張。
承啟(2425-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一。電腦零組件、週邊設備製造加工及買賣。
近5日股價上漲12.66%，台灣加權指數上漲0.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,144 張
- 外資買賣超：-1,165 張
- 投信買賣超：+31 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：-31 張
- 融券增減：+136 張
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