盤中速報 - 承啟(2425)急拉2.09%報35.7元，成交910張

承啟(2425-TW)近5分K漲速2.09%，08日09:00報35.7元，成交910張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
承啟(2425-TW)近5日股價上漲12.66%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.91%。台灣加權指數上漲0.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,144 張
- 外資買賣超：-1,165 張
- 投信買賣超：+31 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：-31 張
- 融券增減：+136 張
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原投組報酬率
+21.18%
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投組標的成分
40%
3558
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