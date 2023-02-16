〈貴金屬盤後〉零售銷售鞏固Fed升息預期 黃金跌到逾五周低點

美國意外強勁的經濟數據，強化美國聯準會 (Fed) 進一步升息的可能性並帶動美元攀高，使黃金期貨周三 (15 日) 挫跌，觸及 1 月初以來低點。

4 月交割的紐約黃金期貨價下跌 20.10 美元或 1.1%，收在每盎司 1845.30 美元，是 1 月 5 日以來最低。

美國商務部周三公布，1 月零售銷售較 12 月成長 3%，顯示即使借貸成本提高，經濟依然強韌。Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說，零售銷售成長，代表 Fed 若想讓通膨冷卻，必須升息以抑制這股需求。

美國勞工部周二公布，1 月消費者物價指數 (CPI) 年增率降至 6.4%，從 12 月的 6.5% 下滑，但高於經濟學家預估的 6.2%。

數據公布後，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 周三觸及逾一個月高點，上漲 0.7% 至 103.97。美元升值會墊高持有非美元的海外黃金買家的成本，不利黃金價格。

Next Generation Research 主管 Carsten Menke 說：「如果通膨再次加速，而我們回到更快速升息的環境中，黃金和白銀都會受到打擊。反之，如果 Fed 因為衰退跡象增加而開始降息，黃金和白銀將受益。」

Fed 多位官員誓言繼續逐步升息，是另一個打壓金價的因素。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，在美國本月初公布強勁的 1 月非農就業報告之後，黃金就已經被擊倒，Fed 官員的鷹派談話，讓黃金更加黯然失色。他認為黃金接下來可能跌回 1800 美元。

黃金雖然是規避通膨的工具，但因其本身不孳息，在升息環境下，持有黃金相較其他孳息資產的機會成本就會提高。

交易員目前押注美國終點利率會高於 5.2%，而且對今年降息愈來愈不肯定。

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