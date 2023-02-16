美股重點新聞摘要2023年02月16日

今日操盤前瞻

美股財報 (2/15 盤後)：思科 (CSCO)、Shopify(SHOP)

日本 1 月貿易收支

菲律賓、印尼央行利率決策

美國 1 月新屋開工、營建許可、生產者物價指數 (PPI)、上周失業金數據

CBO：除非調高舉債上限 否則美國最快 7 月就會違約

美國國會預算辦公室 (CBO) 周三 (15 日) 警告，除非國會調高 31.4 兆美元的舉債上限，否則財政部最快 7 月就會陷入債務違約。閱讀全文...

蘋果首款 MR 頭戴裝置 傳延到 6 月 WWDC 推出

知情人士披露，蘋果公司 (AAPL-US) 決定把推出首款混合實境 (MR) 頭戴裝置的時間點從 4 月延到 6 月，主因是還有一些軟硬體問題需要解決，顯示蘋果在尋找下一個賺錢業務方面再次遇挫。閱讀全文...

思科業績、財測報喜 調升全年展望 盤後一度漲約 10%

網路設備大廠思科 (Cisco) 周三 (15 日) 公布上季業績和本季財測均優於預期，並調升全年展望，顯示科技設備需求仍有支撐，消息一度帶動思科盤後股價勁揚約 10%。閱讀全文...

美就業市場火熱、通膨居高不下 市場在與 Fed 的博弈中退縮

華爾街日報（WSJ）周三（15 日）報導，市場似乎終於在與聯準會（Fed）的長期博弈中做出讓步。先前投資人押注通膨放緩會讓 Fed 的貨幣政策在今年下半年轉向，因此推動 1 月美股漲勢，但隨最新就業與通膨報告出爐，投資人的樂觀情緒出現裂痕。閱讀全文...

WSJ：芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比有望出任 Fed 副主席

華爾街日報（WSJ）周三（15 日）援引知情人士消息報導，白宮正在考慮提名上月就任的芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）為聯準會（Fed）副主席，填補現任副主席布蘭納德（Lael Brainard）出任拜登經濟顧問委員會主任之後所留下的職位空缺。閱讀全文...