邁達特子公司攜手虎尾科大、復泰科技 培訓ESG即戰人才

佳世達 (2352-TW) MetaAge 邁達特 (6112-TW) 今(15) 日宣布，旗下「MetaGuru 逐鹿數位」鎖定企業 ESG 轉型需求，攜手虎尾科技大學和復泰科技力推產學合作，聯手擘劃「ESG 數位轉型學程」，為企業培訓 ESG 即戰人才。

邁達特表示，MetaGuru 逐鹿數位專攻 BPM、HCM、SRM、MES 等企業核心應用的企業流程，而目前全球 ESG 浪潮當道，ESG 永續規劃人才漸夯，進而帶動綠領人才需求。

逐鹿數位、虎尾科技大學和復泰科技，三方成立的「ESG 數位轉型學程」，將深度串連產學資源，打造 ESG 永續規劃、企業無紙化數位流程規劃等課程，並為校方建立 ESG 數位轉型師資與學程模組資料庫，實現產業和 ESG 人才的穩定共贏局面。

逐鹿數位指出，「無紙化應用」是落實 ESG 環境永續發展的重要里程碑，逐鹿數位 Guru BPM 等產品現已擴大應用在各類場域中，期待本次產學合作將顯著放大逐鹿數位無紙化應用為企業所帶來的貢獻。

據了解，在 ESG 和數位雙軸轉型的過程中，曾有高達 81% 的台灣中小企業表示數位人才短缺，難以執掌轉型計畫。蕭世欽表示，逐鹿數位將繼續結合母公司邁達特和佳世達集團的豐沛資源，助力企業各部門打造敏捷彈性的 ESG 減碳營運流程。