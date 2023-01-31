〈財報〉埃克森美孚去年獲利590億美元 打破產業歷史紀錄

埃克森美孚 (XOM-US) 周二 (31 日) 表示，該公司 2022 年調整後獲利為 590 億美元，去年每小時收入超過 670 萬美元，不僅創下公司紀錄，也創下了西方石油業的歷史新高。

各大石油巨頭預計都將打破在高油價和飆升需求方面的年度記錄，將它們的總收入推高至近 2000 億美元。這種規模再次引發對石油業的批評，並引發更多國家對這些公司徵收暴利稅的呼聲。

埃克森美孚的業績遠遠超過其 2008 年創紀錄的 452 億美元淨利，當時油價達到每桶 142 美元，較去年平均價格高出 30%。疫情期間大幅削減成本有助於增加去年的收益。

埃克森美孚財務長米克爾斯 (Kathryn Mikells) 表示：「整體收益和現金流量同比大幅增加。」「所以這真的來自強大的市場、強大的吞吐量、強勁的生產和非常好的成本控制。」

埃克森美孚表示，由於去年第 4 季開始徵收的歐盟暴利稅和資產減值，該公司第 4 季收益受到 13 億美元的打擊。該公司正在起訴歐盟，聲稱徵稅超出了其法定權限。

結果可能會引發與白宮的另一場對抗。拜登總統政府上周五 (27 日) 抨擊石油公司將現金投入股東支出而不是生產。

埃克森美孚的營運現金流從 2021 年的 481 億美元飆升至去年的 768 億美元。

埃克森美孚第 4 季不計費用的獲利為 140 億美元，較去年同期成長 60%，但由於油價走軟以及部分業務因寒冷天氣而中斷，因此較上季下降近 25%。

調整後第 4 季每股獲利為 3.09 美元，低於分析師預測的每股 3.32 美元。

埃克森美孚去年在新石油和天然氣項目上的支出反彈至 227 億美元，較上年增加 37%。主要是在圭亞那、美國頂級頁岩油田的發現以及燃料精煉和化學品方面的支出。

埃克森美孚 CEO 伍茲 (Darren Woods) 在財報聲明中說：「我們在疫情之前和期間進行的反周期投資，為經濟開始復甦時提供了人們所需的能源和產品。」

包括費用在內，該公司全年獲利為 557.4 億美元。