今年第二道新菜單選項 Chipotle在美國兩地試賣雞肉沙威瑪

Chipotle Mexican Grill (CMG-US) 正在提高其烤雞菜單的份量。

這家連鎖餐廳周二 (30 日) 表示，它正在丹佛和印第安納波利斯地區的 94 家餐廳測試全新的雞肉沙威瑪 (chicken al pastor) 選項。

al Pastor 選項比 Chipotle 的標準雞肉選項更辣。它是用連鎖店標誌性的 adobo、森田辣椒、胭脂樹紅碎片 (achiote) 和一點菠蘿的醃料烤製和調味的。

這是這家墨西哥捲餅連鎖店在不到一年內第二次嘗試推出新的雞肉選擇。今年 3 月該連鎖店在全美推出烤雞 (pollo asado)，是 Chipotle 自成立以來首次提供另一種雞肉醫項。

它對 pollo asado 的測試所獲得的反饋和銷售額與其既有的煙熏牛腩相當，後者是該連鎖店史上最暢銷的新菜單項目。Chipotle 沒有公布個別菜單項目的銷售情況，但高管們指稱 pollo asado 的限時銷售是成功的。

CEO 尼科爾 (Brian Niccol) 在 7 月下旬的最新財報電話會議上表示，Chipotle 的目標是每年宣布 2 到 3 次新菜單。該連鎖店雖仍以相對較短的菜單而聞名，但在尼科爾領導下，它一直在擴展限時項目，吸引顧客光顧其餐廳。

Chipotle 的下一個限時菜單添加可能是大蒜乾辣椒牛排 (Garlic Guajillo Steak)，它在今年稍早時通過 Chipotle 的測試。

Chipotle 的股價今年來下跌 6%，使市值達到 455 億美元。