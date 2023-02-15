偉康科技自結11-12月稅後純益 年減近7成

偉康科技 (6865-TW) 因 2 月以來股價大漲 36%，今 (15) 日應主管機關櫃買中心要求公告自結數，去 (2022) 年 12 月單月稅後純益 200 萬元，年減 83%，每股純益(EPS)0.17 元，而 11-12 月稅後純益為 700 萬元，年減 68%，EPS 0.52 元。

偉康公告，儘管去年 11-12 月合併營收 1.09 億元，年增 11%，但稅後純益年減近 70% 至 700 萬元。

對此，偉康說明，11-12 月因辦理股票初次上櫃而增加相關費用支出，再加上部分產品組合的毛利率差異所致，其中，辦理上櫃相關支出屬一次性的費用，而對提供客戶的產品組合變化，則有月份上的差異，若拉長到一年來看，平均上是可控範圍。

隨著 ChatGPT 人工智慧題材近來爆紅，偉康 2 月起股價飆漲已超過 30%。

偉康主要業務為提供數位金融與數位身份 SaaS 解決方案，隨著蘋果、微軟和 Google 罕見聯手擴大對 FIDO(行動身分識別標準化機制) 支援，FIDO 資安項目成為今年熱門技術之一，偉康看好，此將成為主流應用，FIDO 市場迎來高速成長爆發期

偉康強調，目前營收有 80% 來自金融業客戶，較不受大環境變化和市場波動影響，今年起，將開始加強開拓東南亞市場，營收和獲利成長動能仍可期。