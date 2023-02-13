晶碩去年每股賺22.03元寫新猷 擬斥逾10億元設越南子公司

和碩 (4938-TW) 集團旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (13) 日公告去年第四季、全年自結財報，全年稅後純益達 15.42 億元、年增 23.5%，每股純益 22.03 元，雙雙創下歷史新高，今日也公告因應業務需求，擬斥資 3500 萬美元 (約新台幣 10.51 億元) 設立 100% 持有的越南子公司。

晶碩今日也通過去年股利配發，每股擬配發 10 元現金股利，創下歷史新高，若以今日收盤價 443.5 元計算，現金殖利率約 2.25%，同時公司也通過新任副總經理由潘一紅擔任。

晶碩去年第四季營收達 17.76 億元，季增 8.19%、年增 14.27%，毛利率 52.05%，季增 0.98 個百分點、年減 2.33 個百分點，營益率 29.64%，季增 1.17 個百分點、年增 1.76 個百分點，稅後純益 4.18 億元，季減 0.63 個百分點、年增 14.01 個百分點，淨利率 23.58%，季減 2.09 個百分點、年減 0.05 個百分點，每股純益 5.98 元。

累計晶碩去年營收達 63.21 億元、年增 13%，毛利率 52.45%、年減 0.53 個百分點，營益率 28.79%、年增 2.7 個百分點，稅後純益 15.42 億元、年增 23.5%，淨利率 24.4%，年增 2.08 個百分點，每股純益 22.03 元，再創歷史新高。

展望今年，晶碩認為，首季仍是全年營運谷底，後續隨各地區市場需求回升、旺季到來，可望維持逐季成長，全年營收看增 15%，同時擴產腳步也不停歇，目前龜山廠月產能約落在 8000 萬片，今年底龜山廠、加上新開出大溪廠合計月產能將達 1.25 億片、年增逾 5 成。