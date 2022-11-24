基金大亨艾克曼自曝大舉做空港元 稱聯繫制度終將破裂

避險基金 Pershing Square Holdings Ltd. 創建人艾克曼 (Bill Ackman) 表示，他的基金持有大量港元空頭部位，港元與美元掛鉤的政策破裂只是時間問題。

Ackman 在推特上指出，聯繫匯率制度對香港已不再有意義，打破只是個時間問題。

他在第二條推文中寫道，「有鑑於近年來美中脫鉤，我們覺得中國繼續把港元釘住美元的做法特別令人驚訝，頗為尷尬。」

港元匯率自 1983 年以來一直釘住美元，香港金管局負責將其維持在 1 美元兌 7.75-7.85 港元的區間之內，一旦接近上下限，金管局隨即進行干預。

但近年來維持港元掛鉤一直代價高昂，今年以來港元持續疲軟，已促使政府多次採取行動來捍衛聯繫匯率制度，回收流動性並推高借款成本。

有報導稱，香港金管局今年已花費超過 2380 億港元來支持匯率，超過其在 1997 年亞洲金融危機期間的花費，並導致香港的外匯準備下降了 15%，引發愈來愈多人相信，聯繫匯率制度最終將被打破。

不過數據顯示，當前衍生品市場並沒有重大看空押注，美元兌港元三個月風險逆轉指標轉為負值。

截至香港時間 10:34，港元兌美元微升 0.04%，報 7.8174 港元。