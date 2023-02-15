資安市場規模上看488億美元 神準享紅利

近期資安事件頻傳，各產業網路資安需求強勁，研調近期也上調近兩年資安市場規模，將從原先預估的 476 億美元上調逾 10 億美元至 488 億美元，網路資安設備商神準 (3558-TW) 可望享科技業資安投資紅利。

研調 Dell’Ore 指出，企業仍將資安投資視為優先目標，去年資安市場較前年成長 15%，預計 2022、2023 年資安軟體、設備營收將達 488 億美元，較去年預估值上修 2.5%， 2022-2027 年資安市場將以低雙位數年複合成長率 (CAGR) 成長。

神準表示，居家辦公、5G、資料中心動能，加上現在創造出混合辦公生態，同步帶動網通需求，也驅動 SD-WAN 資安趨勢，美國許多企業也開始相關通訊、網通建置，除了速度還會有資安需求，帶動近 1-2 年網通市場大幅成長。

神準看好資安需求持續，企業對於網路、資安等升級還在高峰期，預估升級趨勢至少會延續到明年，預期今年將穩健中持續成長，毛利率也可望維持。

神準為全球網通、網路安全設備製造商，去年代工比例約 93%，今年則將提高自有品牌比重，目前已推出網路安全產品 (SD-WAN)，去年底已開始出貨且銷量表現不錯，預計今年自有品牌比重可望提升一倍至 15%。

神準無線網路占營收比重約 45%、有線網路設備 (資安、交換器) 45%，其他則為 AIoT、電源供應器約 10%，除了無線、有限設備業務外，今年 AIoT、電源供應器營收可望倍數成長。