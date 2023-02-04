晶華捷絲旅大阪館3月開幕 每人每晚不到千元搶商機

連鎖餐飲集團晶華 (2707-TW) 今 (4) 日宣布，旗下捷絲旅 Just Sleep 品牌海外首個據點─捷絲旅大阪心齋橋館 Just Sleep Osaka Shinsaibashi 將於 3 月 1 日開幕，定價每人每晚要價不到新台幣 1000 元，全力搶進赴日自由行快速復甦的需求。

晶華集團營運長顧嘉慧表示，大阪捷絲旅鎖定的客源除了日本國內商務和觀光旅遊，廣大的台灣、香港、新加坡和亞洲地區觀光客也是重點目標。

大阪捷絲旅是晶華與日本知名房地產投資開發公司 MINATO CREATE CO. LTD. 共同打造，主打精品風格旅店，設有 100 間客房，平均大小為 12 到 16 平方公尺，設計上延續捷絲旅融入當地街區元素的風格，以 1970 年代大阪流行文化發源地美國村為靈感，而每人每晚定價僅 3750 日元 (約新台幣 866 元) 起。

而館內設有 Just Café，規劃 50 個座位，兼具聯誼、會議與餐飲功能，並提供台、日代表性美食的自助早餐，晶華進一步指出，有別於一般日本商旅，設置 24 小時櫃檯和自助式洗衣服務，期藉此吸引中長期駐點的專業商旅人士，或是深度旅遊旅客。

大阪捷絲旅位於四座捷運站交會處，距離大阪最大的商業購物區和觀光旅遊勝地心齋橋步行僅需 5 分鐘，而從關西國際機場搭乘地鐵不到 1 小時即可抵達飯店。