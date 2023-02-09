晶華1月營收創高 台北晶華住房回復至疫前9成

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (9) 日公布 1 月合併營收 6.93 億元，月增 7.11%、年增 31.43%，創單月次高紀錄，晶華指出，過去最高是 2017 年 1 月的 7.07 億元，但在排除當年的達美樂和 Regent 海外營收後，1 月營收高出當時 18.08%，實際為歷史新高，台北晶華住房率已回到疫前 9 成，餐飲業績更創高。

晶華指出，台北晶華酒店客房 1 月住房率近 75%，平均房價穩定維持在 5300 元以上，客房營收已恢復到疫情前的 90% 左右，而餐飲營收則創歷史新高，月增 11%、年增 28.52%，更較 2019 年同期高出 13.79%，主要成長動能來自於 1 月尾牙外燴、年菜和農曆春節期間旺盛的餐飲需求。

另一方面，故宮晶華在疫情後恢復營業，營收逐漸攀升，同時，台南晶英、太魯閣晶英和礁溪晶泉丰旅聯袂創單月營收新高，表現均亮眼。

展望後市，台北正在進行 2023 台灣燈會，晶華指出，已有效吸引國內外觀光客前來賞燈，對於台北晶華住房有極大助益，2 月住房率已近 80%，展現了政府與民間共同推廣城市行銷的成功典範。

晶華也觀察，此外，因疫情延宕兩年的企業春酒市場明顯回溫，2-3 月熱門日期的春酒場地幾乎一桌難求，樂觀看將為第一季增添強勁的營運動能。