盤中速報 - 王品(2727)急拉2.02%報227.5元，成交3,621張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.02%，15日09:53報227.5元，成交3,621張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

王品(2727-TW)近5日股價上漲9.07%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲3.07%。台灣加權指數上漲1.65%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+991 張
  • 外資買賣超：+1,903 張
  • 投信買賣超：+134 張
  • 自營商買賣超：-1,046 張
  • 融資增減：-330 張
  • 融券增減：+24 張

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