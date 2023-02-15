盤中速報 - 王品(2727)急拉2.02%報227.5元，成交3,621張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.02%，15日09:53報227.5元，成交3,621張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲9.07%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲3.07%。台灣加權指數上漲1.65%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+991 張
- 外資買賣超：+1,903 張
- 投信買賣超：+134 張
- 自營商買賣超：-1,046 張
- 融資增減：-330 張
- 融券增減：+24 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.65%
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原投組報酬率
+27.55%
$12,755
投組標的成分
40%
2732
20%
2743
20%
6180
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