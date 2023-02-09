盤中速報 - 王品(2727)急跌-2.17%報201.5元，成交2,342張

王品(2727-TW)近5分K跌速2.17%，09日09:17報201.5元，成交2,342張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

王品(2727-TW)近5日股價上漲2.03%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲2.69%。台灣加權指數上漲1.28%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,406 張
  • 外資買賣超：+1,065 張
  • 投信買賣超：-84 張
  • 自營商買賣超：+425 張
  • 融資增減：+726 張
  • 融券增減：+48 張

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