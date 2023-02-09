盤中速報 - 王品(2727)急跌-2.17%報201.5元，成交2,342張

王品(2727-TW)近5分K跌速2.17%，09日09:17報201.5元，成交2,342張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲2.03%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲2.69%。台灣加權指數上漲1.28%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,406 張
- 外資買賣超：+1,065 張
- 投信買賣超：-84 張
- 自營商買賣超：+425 張
- 融資增減：+726 張
- 融券增減：+48 張
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AI優化後報酬率
+26.24%
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原投組報酬率
+16.67%
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投組標的成分
40%
2607
20%
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20%
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