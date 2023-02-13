盤中速報 - 王品(2727)急跌-2.17%報203.0元，成交2,137張

王品(2727-TW)近5分K跌速2.17%，13日10:07報203.0元，成交2,137張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲5.29%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲3.38%。台灣加權指數下跌0.1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,383 張
- 外資買賣超：+2,475 張
- 投信買賣超：-107 張
- 自營商買賣超：-985 張
- 融資增減：-164 張
- 融券增減：+53 張
最新相關新聞
王品(2727-TW)近5分K跌速2.17%，13日10:07報203.0元，成交2,137張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲5.29%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲3.38%。台灣加權指數下跌0.1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.85%
$13,085
原投組報酬率
+21.76%
$12,176
投組標的成分
40%
6235
20%
3454
20%
8227
10%
2727
10%