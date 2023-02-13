盤中速報 - 王品(2727)急跌-2.17%報203.0元，成交2,137張

王品(2727-TW)近5分K跌速2.17%，13日10:07報203.0元，成交2,137張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

王品(2727-TW)近5日股價上漲5.29%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲3.38%。台灣加權指數下跌0.1%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,383 張
  • 外資買賣超：+2,475 張
  • 投信買賣超：-107 張
  • 自營商買賣超：-985 張
  • 融資增減：-164 張
  • 融券增減：+53 張

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