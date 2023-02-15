馬斯克堅持限制烏軍使用星鏈 以免引發第三次世界大戰

美國 SpaceX 執行長馬斯克堅持限制烏克蘭軍方使用旗下「星鏈」（Starlink）衛星通訊服務的決定，聲稱此舉是為了避免「星鏈」導致衝擊升級，引發第三次世界大戰。

SpaceX 總裁 Gwynne Shotwell 此前承認，已經採取措施，阻止烏軍將「星鏈」用於無人機，確保「星鏈」不被武器化。美國太空總署（NASA）前宇航員 Scott Kelly 在上周六（11 日）向馬斯克喊話:「烏克蘭迫切需要你的持續支持。請恢復你們『星鏈』衛星的全部功能。」

「抵禦侵略不是一種進攻能力，這關乎生存。無辜生命將逝去。你可以幫忙。」Kelly 在推文中寫道，並附上一句「謝謝」。

然而，馬斯克周日推文反駁稱，Kelly 應該「夠聰明」，「不會輕信媒體或其他宣傳屁話」。他表示，「星鏈」仍是「烏克蘭的通訊支柱，特別是前線，那裡幾乎所有其他網路設施都被摧毀了。」

「但我們不會讓衝擊升級，導致第三次世界大戰。」他寫道。

馬斯克說:「SpaceX 的商業終端和其他商業產品一樣，是供私人使用，而非軍事用途，但我們沒有關閉它們的權利。我們正在努力做出正確的事情，而『正確的事情』是一個極其困難的道德問題。」

據 CNN 9 日報導，在談到有關烏軍使用「星鏈」技術控制無人機時，Shotwell 表示：「我們可以做些事情來限制他們這樣做的能力…… 有些事情我們可以做，並且已經做了。」

Shotwell 聲稱，從未打算讓「星鏈」以這種形式被用於軍事目的，並稱該公司沒料到烏軍對這項技術的依賴如此之深。8 日，她在一場會議上說，「從沒打算將它（指「星鏈」）武器化，但烏克蘭人以一種無意、不符合任何協議內容的方式，利用了它。」

Shotwell 說，烏克蘭可透過「星鏈」從事通訊、人道主義救援等活動，比如連接家庭和醫院。

事實上，馬斯克去年 9 月就曾發推文表示，「星鏈」僅用於和平用途，其使用條款中明確規定不得用於軍事活動。「星鏈」的服務條款文件也明確提到「『星鏈』不是為用於進攻性或防禦性武器或其他類似用途而設計」。