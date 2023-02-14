〈三強聯手創充壩〉聚焦場域充電營運 搶攻歐美、日本龐大市場

經濟部今 (14) 日宣布，科技專案補助下電動車充電領域將再創新局，工研院專利充電技術結合起而行綠能專業，成立充電營運軟體商充壩 (Gochabar) 聚焦科技大廠、飯店等場域商機，並獲和泰集團、士電 (1503-TW) 投資，搶攻歐美、日本、東南亞龐大充電市場。

經濟部技術處處長邱求慧表示，2008 年起便開始推動電動化技術研發，除了成功推動起而行綠能商業化以外，這次將結合起而行技術，將充電服務推廣至社區大樓、企業建置與公共建置等系統整合服務市場。

充壩股權結構中，起而行持股 40%，和泰車、和潤共同持股 40%，士電持股 20%。經濟部工業局表示，2025-2030 年電動車需求將大幅上升，也帶動相關基礎建設需求，預計充壩將可帶動國內建置，並向歐美市場發展。

起而行董事長簡金品表示，起而行是國內唯一提供電動二輪、四輪、八輪完整設備商，目前已能提供多家車廠，以及 10 家營運商貼牌使用，並接獲美國能源商三年 350KW 快充設備長約，未來設備整合系統、軟體營運平台將開始出貨加州、德州與佛羅里達州。

簡金品表示，未來充壩將有有工程建置、充電管理、定保檢修三大服務，除了設備完善建置以外，提供充電管理雲端平台，以利場域業者管理更方便，另外還提供售後檢修服務。

簡金品指出，充壩憑藉軟體開發優勢，將不會與目前充電站營運商、充電服務營運商競爭，而是開發潛在合作機會，同時，也將瞄準多元場域建置商機，包含科技大廠、飯店、百貨、社區大樓這些有充電需求的場域，來設計管理平台供業者使用。

簡金品表示，透過充壩服務，將可解決這些場域業者的三大痛點，包還電力過載超約、系統開發難度，以及社區大樓繁雜管理；另一方面，充壩軟體服務也將不僅限於充電市場，未來將拓及至儲能案場應用串接，以及智慧電錶、停車管理、物業管理等商機。