〈三強聯手創充壩〉起而行擁美商數千支快充大單 今年虧轉盈拚2025年IPO

起而行綠能、和泰集團、士電 (1503-TW) 今 (14) 日宣布成立充壩，搶食充電樁龐大商機，起而行綠能董事長簡金品表示，已取得美國系統商 350 KW 快充電動車充電樁三年大單，共將出貨 9000 支充電樁，每台快充要價新台幣 200-300 萬元，可望貢獻 180-200 億元，在充電樁大單挹注下，今年營運將轉盈。

簡金品表示，美國 350KW 快充訂單第一年將出貨 1000 支、第二年 3000 支，第三年可望達 5000 支，3 年將貢獻營收 200 億元，除美國市場以外，也將進軍日本市場，同時二輪充電業務也將拓展日本、東南亞市場，八輪主要著眼電動巴士國家，零配件將由士電 (1503-TW) 製造。

簡金品表示，目前電動機車主要分為充電與換電，起而行機車充電市占率 9 成，電動車市占率約 5 成左右，綜觀市占率約 6 成，國內 SOGO、新光三越等百貨營運系統，都是採用起而行設備。

營運方面，簡金品說，去年營收因缺料影響、僅 2-3 億元，但在美國大單挹注下，今年第一季在手訂單已達去年整年，隨著出貨加溫，今年可望開始獲利，計畫 2025 年 IPO，充壩未來也有掛牌計畫。

簡金品表示，隨著充壩拓展，期望未來 5 年起而行在充電營運商 (CPO) 市場市占率可達 5 成，房屋建築市場有 2-3 成；另外，充壩也聚焦太陽能、儲能市場非常大，目前將結合三電光充儲，加上士電集團本身的儲能積極布局，雙方合作下，將擴大充壩儲能軟體平台的業務拓展。

起而行綠能一直是國內重要充電樁設備商，除原始股東立德 (3058-TW)、僑威 (3078-TW) 以外，後續也陸續引進士電、和泰車等法人股東，拓展更多策略合作機會。