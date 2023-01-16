〈焦點股〉隱形眼鏡廠去年營收創新高 視陽開高走高漲逾8%

隱形眼鏡廠去年雖受疫情打亂終端需求，不過在新產能開出挹注下，包含晶碩 (6491-TW)、視陽 (6782-TW)、亨泰光 (6747-TW)、望隼 (4771-TW) 等全年營收均改寫新猷，展望今年，廠商普遍也不悲觀，認為整體隱形眼鏡市場需求仍正向；視陽今 (16) 日也在買盤進駐下，開高走高，大漲超過 8%，重返 300 元，並一舉站回所有均線。

除視陽強勢表態外，隱形眼鏡龍頭晶碩近期表現也不俗，今日早盤最高衝上 464 元，午盤前雖有賣壓，但仍維持近 2% 漲幅，亨泰光、精華 (1565-TW)、望隼等漲幅也都維持在平盤之上，漲幅最高也有達 2%。

晶碩去年全年營收達 63.21 億元、年增 13%，創下歷史新高，展望今年，晶碩認為，隨各地區市場需求回升、旺季到來，今年仍可望維持逐季成長走勢，同時擴產腳步也不停歇，目前龜山廠月產能約落在 8000 萬片，預期到今年年底龜山廠、加上新開出大溪廠合計月產能將達 1.25 億片。

視陽則是在去年底掛牌上市，是亞洲第一大、全球第五大矽水膠隱形眼鏡製造商，主攻矽水膠產品市場，去年營收達 27.76 億元、年增 41.44%，也創下歷史新高，展望今年，除持續規畫擴產外，視陽新開發的老花、散光產品也預計在今年推到市場，此外，日本市場自有品牌 Refrear 也計畫透過旗下川揚商貿跨足中國市場。