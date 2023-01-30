萬事達卡與幣安合作在巴西發行預付卡

萬事達卡公司 (MA-US) 和幣安 (Binance) 周一 (30 日) 表示，雙方將在拉丁美洲最大的經濟體巴西推出預付卡，作為這家加密貨幣巨頭「擴大傳統金融與加密貨幣之間聯繫」努力的一部分。

根據共同聲明，所謂的 Binance Card 目前正在進行 Beta 測試，應該會在未來幾周內全面啟用，這將使巴西成為繼阿根廷之後的第二個發行預付卡的拉丁美洲國家。

巴西是 Binance 的十大市場之一，幣安補充指出，預付卡將讓該國所有 Binance 新舊用戶都可在 Mastercard 商家使用加密貨幣購物和支付帳單。