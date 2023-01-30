萬事達卡與幣安合作在巴西發行預付卡。（圖：幣安）Tag幣安Binance萬事達卡預付卡萬事達卡公司 (MA-US) 和幣安 (Binance) 周一 (30 日) 表示，雙方將在拉丁美洲最大的經濟體巴西推出預付卡，作為這家加密貨幣巨頭「擴大傳統金融與加密貨幣之間聯繫」努力的一部分。 根據共同聲明，所謂的 Binance Card 目前正在進行 Beta 測試，應該會在未來幾周內全面啟用，這將使巴西成為繼阿根廷之後的第二個發行預付卡的拉丁美洲國家。 巴西是 Binance 的十大市場之一，幣安補充指出，預付卡將讓該國所有 Binance 新舊用戶都可在 Mastercard 商家使用加密貨幣購物和支付帳單。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+26.20%$12,620原投組報酬率+19.33%$11,933投組標的成分40%高力899620%盛達302720%晶心科653310%眾達-KY497710%富邦台灣科技指數基金延伸閱讀幣安引發「大到不能倒」擔憂 比特幣跌破17000美元幣安同意收購Voyager 出價約10.22億美元幣安趙長鵬發表公開信 看好2023年加密貨幣發展無畏同行裁員 幣安計劃今年大舉增聘15%至30%的員工幣安獲瑞典金融監管局批准 加密貨幣服務涵蓋歐盟七國相關貼文