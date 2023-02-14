茂順預估2月營收回升 Q1將再完成10%擴產滿足訂單需求

密封元件廠茂順 (9942-TW) 目前的訂單能見度高，客戶交貨排程已達 6 月，茂順爲滿足爆增的訂單需求，決定進行擴產，預計於 3 月底前再完成開出 10% 的新增產能。

茂順 2023 年 1 月營收受制於工作天數短的不利因素之下，單月營收僅 3.03 億元，月減 20.54%，年減 4.59%，但在既有訂單能見度高的有利因素之下，預計 2 月起因工作天數增加推升營收，今 (2023) 年營收可望成長 1 成起跳。

茂順 2022 年全年營收 41.62 億元，創新高，年增 7.83%。茂順在 2023 年上半年訂單滿載之下，估 2023 年全年營收的成長幅度將自 10% 起跳。同時，茂順 2022 年前三季財報營收 29.91 億元，毛利率 34.35%，年減 1.91 個百分點，稅後純益 4.72 億元，年增 9.44%，每股純益達 5.67 元。

茂順 2022 年初陸續在中國、台灣新增產能，新產能開出後就被客戶搶光，且目前依調漲的新價格交貨，也有利擴產後的獲利能力大幅躍升。市場估茂順今年的單月營收規模將提升到 4 億元以上。

茂順密封元件應用廣泛，依應用比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單能見度也高，今年上半年訂單已經接滿。