漲價+擴產效益 茂順前三季獲利成長9% EPS 5.67元

茂順 (9942-TW) 今 (3) 日公布第三季財報，稅後純益 2.08 億元，季增 67.69%，年增 41.22%，每股純益 1.77 元，前三季稅後純益 4.72 億元，年增 9.44%，每股純益達 5.67 元；茂順受惠產品漲價及擴產效益，前三季獲利亮眼。

茂順第三季營收爲 10.87 億元，創新高，毛利率 36.87%，季增 4.1 個百分點，年增 1.04 個百分點，第三季稅後純益 2.08 億元，季增 67.69%，年增 41.22%，每股純益 1.77 元。

茂順前三季營收 29.91 億元，毛利率 34.35%，年減 1.91 個百分點，稅後純益 4.72 億元，年增 9.44%，每股純益達 5.67 元。

茂順今年初陸續在中國、台灣新增 15% 產能，新產能開出後就被客戶搶光，下半年還因此將再擴充 10% 產能，預估在第二波產能擴充完全到位後，加上漲價效益，單月營收將由 3.6 億元擴大到 3.8 至 4 億元。

茂順看好，今年下半年營收、獲利逐季走高，毛利率也可望優於上半年，力拚全年營收超越 40 億元，毛利率也可維持去年 35.45% 水準以上。

茂順密封元件應用廣泛，比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單已排到明年第二季，由於歐洲能源供應出現困境，造成當地密封元件生產線停工，對於市場傳出歐洲訂單湧入，茂順則指出，目前生產訂單滿載，若有歐洲新訂單，顯現在茂順營收應是 8 個月後。