大尺寸電視面板Q2迎反彈 全年品牌採購看增8%

面板業今年可望落底反彈，迎接產業春燕，研調機構 Omdia 今 (14) 日發布最新電視顯示面板和 OEM 情報服務，預期液晶電視製造商採購訂單將從第二季起回升，年度採購計畫也可望增長 8%，並主力集中在 50 吋以上產品。

Omdia 說，南韓和中國的全球一級電視製造商期待已久的液晶電視面板需求復甦指日可待，估今年第二季出貨將出現年增 19% 的強勢反彈，而 50 吋和更大尺寸為主的螢幕訂單將達到 1.614 億台或年增率 8%，若相關採購計畫得以實現，市場將恢復到 2020 年採購高峰，並較過去四年的平均水準高出 3%。

從品牌廠觀察，Omdia 分析，隨著強勁的市場成長，三星電子和 LG 電子已開始積極規劃 2023 年採購計畫，預期 2023 年面板需求可能會從 2022 年創下的 14 年新低開始遽增，年增率可望達 22%。

此外，中國市場重新開放，也使中國一級電視製造商得以把握，並增加在北美地區等全球市場市占率，尤其 2022 年第三季至第四季的面板採購量創下新高，將推升更大規模的電視生產計畫。

Omdia 顯示面板研究業務首席分析師 Deborah Yang 表示，中國電視製造商傾向在供過於求的市場上，戰略性地提供更多低價面板，以確保品牌自身和代工廠商 (OEM) 皆能把握商機，因此推測今年中國廠商仍將增加其採購量，儘管今年第一季需求相對疲軟，但第二季需求開始上升、下半年則可望出現季節性需求高峰。

Deborah Yang 進一步指出，從 2023 年開始，全球電視品牌製造商和 OEM 代工廠商預期將增加面板訂單和調整新的更換週期，尤其是針對大尺寸電視面板，儘管許多經濟學家對 2023 年的各項預測結果都較負面，但一級電視製造商，特別是中國龍頭企業對其電視業務仍抱持樂觀態度，特別是在 50 吋以上產品。