〈台股盤後〉晶圓雙雄腿軟壓盤 失守5日線

台股今 (13) 日受新台幣貶值影響，股匯齊挫，盤面上晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 成壓盤重心，盤中一度大跌百點，最低下探 15465 點，不過低軌衛星、生技族群等則逆勢抗跌，終場大盤下跌 42.37 點或 0.27%，收在 15544.28 點，失守 5 日均線，成交量則為 1765 億元。

電子權值股今日成壓盤重心，台積電元月營收雖改寫同期新高，但市場憂心首季財測表現，加上股神巴菲特去年持股是否出現變化，今日最低下探 538 元，終場則下跌 4 元收在 541 元，聯電則遭到狙擊，大跌超過 2%，聯發科、日月光投控、鴻海等也均被壓在盤下。

高價股普遍也走弱，大立光下挫逾 2%，信驊、力旺、旭隼、跌幅也都接近 3%，其他包含亞德客 - KY、祥碩、譜瑞 - KY、創意、嘉澤、AES-KY、緯穎、矽力 *-KY 等也同步走跌。

不過隨著 2023 生策年會即將登場，市場資金轉往聚焦生技產業，晉弘受惠旗下眼底攝影機搭配視網膜 AI 輔助診斷軟體，將進軍日本的消息激勵下，股價攻上漲停價位，泰福 - KY、承業醫、雃博、三福化等表現也不俗，漲幅均達 3% 以上。

低軌衛星題材在盤面上持續發酵，台揚攻上漲停價位，昇達科也漲逾半根停板，耀登、啟碁、明泰等網通概念股逆勢抗跌。

從資金比重觀察，電子族群人氣減弱，今日成交比重下滑至 54%，生技醫療族群占比則接近 1 成，達 9.66%，其次則為電機機械、航運業各占約 5%。