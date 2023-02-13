美CPI揭曉前夕市場觀望 官股連3買台股鎖定低價股先卡位

美國 1 月 CPI(消費者物價指數) 出爐前夕，市場態度觀望，外資連續 3 個交易日賣超台股，官股券商循例進場對作連續 3 天買超，主要鎖定價位低個股逢低布局，但出手金額有限，三天合計買超約 40 億元。

台股今天在電子權值股領跌下，盤中賣壓湧現拖累指數一度跌逾百點，在金融股領軍多頭表態，加上網通、生技跟進助陣，盤中跌幅收斂終場小跌 42.37 點，終場收在 15544.28 點，成功收復 10 日線。

從籌碼面來看，外資及自營商連續 3 個交易日賣超台股，為降低內外資賣壓對盤勢的衝擊，官股券商也連續 3 個交易日進場逢低布局，三天內約花 40 億元買超穩盤。

進一步看官股券商近 3 日的動態，包括友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、開發金 (2883-TW)、華邦電 (2344-TW) 等低基期個股成為官股布局首選，其他包括玉山金 (2884-TW)、彰銀 (2801-TW)、新光金 (2888-TW) 也是重點標的。

但部分權值股則因漲多被官股順勢調節，以最近 3 天進出動態來看，台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 分別遭調節 2172 張、5022 張，台企銀 (2834-TW) 也遭官股倒貨約 5158 張。

安聯投信台股團隊表示，近期台股雖仍處於市場對庫存調整保持觀望，但籌碼面在現階段對盤勢仍有正向支撐，隨著基本面出現曙光，聯準會升息周期有望進入終點等，可望對科技股股價重回正向軌道帶來支撐。

安聯投信台股團隊表示， 以半導體指數為例，年初至今已上漲約 2 成，但融資餘額卻是減少 2 成，在法人持股部分仍有加碼空間，以及散戶等較凌亂的籌碼開始減少，對台股籌碼面來說屬於相對正向。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，近期台股整體基本面仍處在庫存調整階段，但隨著利空鈍化，預期未來有望逐漸回歸公司與產業的長期基本價值，加上半導體正向表現，後市有望維持偏多格局。