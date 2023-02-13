台股收黑險守15500點 外資連3賣 三大法人賣超77.55億元

台股今 (13) 日湧現賣壓，一度跌逾百點，電子權值股領跌，不過，金融族群由黑翻紅，帶動大盤跌勢收斂，網通、資服及生技股也獲買盤青睞，加權指數終場下挫 42.37 點，收在 15544.28 點，10 日線失而復得，成交值萎縮至 1765 億元。三大法人合計賣超 77.55 億元，外資連 3 賣。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資持續賣超 54.67 億元，為連續 3 個交易日提款；投信續挺台股，小買 3.98 億元；自營商賣超 26.81 億元，為連 3 賣。三大法人合計賣超 77.55 億元。

台積電今天震盪走低，一度跌逾 1%，終場跌幅縮小，收在 541 元；聯電跌近 2%，失守 50 元關卡，收 49.75 元；聯發科、大立光、日月光投控、瑞昱、矽力 * - KY 等指標股下跌 1-3%；不過，華碩、研華逆勢上漲逾 1%，國巨、台達電收平盤。

金融股吸引買盤回籠，漲幅逐漸擴大，富邦金由黑翻紅漲逾 1%，挑戰站回 60 元關卡，兆豐金、玉山金股價勁揚逾 2%，永豐金、中信金、開發金等也表現強勢。

台塑四寶普遍走揚，其中南亞漲勢較強勁，收漲逾 1%；電信三雄均在盤上表現，遠傳收漲 1.76%；台泥、中鋼、遠東新、豐泰、統一、統一超等傳產指標股均獲買盤支撐。

航運股今天跌多於漲，貨櫃三雄賣壓沉重，長榮、陽明、萬海終場下挫逾 2%，四維航、台驊投控、裕民等也下跌 1-2%，航空雙雄走勢分歧，長榮航跌近 1%，華航則逆勢收紅，此外，台船、新興也收漲逾 1%。