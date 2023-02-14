勞工悲歌 美國科技巨擘從搶人大戰轉變為裁員競賽

「如果你是一名軟體開發人員，六個月前，你可以向公司漫天要價。」獵頭公司 Careerflow 創始人 Nikita Gupta 表示，「當時用人企業竭盡所能吸納人才，幾乎到了盲目的地步。」

如今形勢一夜回到疫情前。Gupta 說，企業填補空缺耗時更久，薪酬亦大不如前，而應聘者要嘛接受，要嘛離開。這代表企業大舉擴張、薪酬水漲船高、人才源源不斷的時期已經過去了。

裁員背後：重置溢價薪酬

《第一財經》報導，協助美國中小企業招聘人才的獵頭 Heather Colvin 說：「近期科技企業裁員潮一定程度上反映出，許多企業認識到，它們不僅過度招聘，且薪酬相對於市場而言溢價過高。」

在 TikTok、Reddit 等社交媒體上，一些網友質疑，科技公司裁員的真正動機，是借助裁員潮壓低疫情期間膨脹的豐厚薪水，並重新掌握用人主動權。

疫情期間的人才爭奪推高薪水，彼時，工資以數十年來最快速度攀升，科技公司對新老員工豪爽大方。去年此時，亞馬遜 (AMZN-US) 將其基本工資上限從 16 萬美元提高至 35 萬美元，員工薪酬翻了一番以上。

目前人正在亞馬遜總部所在地西雅圖工作的周悅（化名）證實上述消息，「僅有一兩年工作經驗的程序員，一經錄用，亞馬遜能開出 40 萬美元的薪酬總包（薪資總額，包括薪水、獎金、年終），這一看就不可持續。前幾年薪酬水準實在太高，現在也算是均值回歸了。」

外媒取得的亞馬遜內部文件顯示，該公司目前只錄用實習生或應屆生，滿足其初級軟體工程師的需要。經驗豐富的「碼農」（初級程式設計師），往往要價更高，故亞馬遜瞄準更年輕、便宜的勞動者。

匿名職場社交軟體 Blind 公共關係主管陳志健表示，專業人士自己也意識到就業市場逆轉。他說：「過去兩年，專業人士往往手握多個錄用機會，能在薪酬、福利優厚的不同公司中擇木而棲，而現在，他們預計高薪時代即將結束。」

裁員成股價大漲密碼？

一些分析師認為，企業瘦身是為即將到來的經濟寒冬做準備，但陳志健直言，事實可能並非如此，目前企業裁員的象徵意義大於實質意義。

「在以往的經濟周期中，公司總是避免收縮，只有在必須節省開支且維持正常運轉的情況下，才會裁員，裁員消息也常常伴隨著股價下跌。而現在，公司裁員則是為了向投資人力證，他們正在努力提高盈利能力，事實上，相關消息確實提振股價表現，回饋公司的裁員行動。」

去年 11 月 9 日，Meta(META-US) 創始人祖克柏宣布史上首次大規模裁員，1.1 萬人受影響，激勵當日股價收高 5%，次日續揚 10%。今年 1 月 20 日，Google 母公司字母宣布成立以來最大規模人力精減，影響大約 1.2 萬人，股價當天飆漲 6%。本月，視訊軟體公司 Zoom(ZM-US) 宣布裁員 1,300 人，當天股價應聲狂漲 9.9%。

任職於在線旅遊平台 Expedia 的周悅也說，該公司在疫情期間並未瘋狂擴張，現在甚至人手不足，但高層仍有意裁員。「裁員現象已經傳染了，許多股東向公司施壓，因股東認為裁員除了能夠降本，還能拉升股價。」她進一步表示，「科技巨頭從搶人大戰轉為裁員競賽，當初招聘時，擔憂自己招得比別家少，現在裁員時又生怕自己裁得不夠多。」